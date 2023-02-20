«Первую милю» экопарка в Ростове-на-Дону планируют ввести с опозданием на полтора года

Перед официальной эксплуатацией подрядчик должен возвести мостовой переход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону «первую милю» экопарка вдоль реки Темерник планируют ввести в эксплуатацию позже назначенного срока, в апреле 2023 года. Об этом говорится в отчете Минприроды региона.

- На территории продлен срок работ по строительству мостового перехода за счет средств инвестора, в связи с отступлением от проектных решений. Срок ввода в эксплуатацию - 15 апреля 2023 года, - указано в документе.

Напомним, речь идет о непрерывной экоплощадке от моста в створе Вавилова до зоопарка. Изначально ее должны были сдать к 1 ноября 2021 года. Однако уже в 2022 году городские власти сообщили, что муниципальный контракт с подрядчиком - «ИнжСтройКонтроль» - был расторгнут «из-за низкого качества работ по озеленению, планировочным решениям, малым архитектурным формам, подъездам и тротуарам». Также зафиксировали несоответствие проектной документации.

По состоянию на январь 2022 года «объем выполненных и оплаченных работ» составил 83,6 млн рублей от начальной суммы контракта в 111,5 млн рублей.

Известно, что после расторжения договора исполнитель тендера обратился в суд. По итогам слушаний истец добился взыскания финансовых претензий и ввел обеспечительные меры, по которым к работам нельзя было привлечь других подрядчиков.

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