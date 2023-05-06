Какие грибы и где можно найти в начале мая в Ростовской области, рассказал опытный грибник

Из-за теплой весны грибной сезон в Ростовской области в текущем году начался на три недели раньше обычного. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Из-за теплой весны грибной сезон в Ростовской области в текущем году начался на три недели раньше обычного. Донской любитель «тихой охоты» Игорь Юдин поделился с корреспондентом «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону», какие грибы можно встретить в начале мая в лесах донского региона, где можно набрать целое лукошко, а также как приготовить самый вкусный суп.

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- Грибные места нарабатываются тысячами пройденных километров и тысячами шагов пешком по области, - говорит Игорь Юдин. - Можно встретить грибные поляны, составив своеобразную карту грибных мест на Дону. Прежде всего, это Аксайский, Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Усть-Донецкий районы. Именно здесь их можно собрать большое количество.

По словам грибника, сейчас в донских лесах можно встретить такие грибы, как сморчки, прекрасно растет и вкусная рядовка - майская, лиловоногая, а также синеножка. Постепенно начал появляться и луговой опенок. Можно встретить и различных трутовиков, например, чешуйчатого и желтого.

ОТ СМОРЧКОВ ДО ОПЯТ

Так, уверяет любитель «тихой охоты», каждый гриб выбирает себе свое место обитания. К примеру, синеножка любит пастбища, поля, где пасутся стада коров или коз, а также заброшенные фермы. Также она хорошо растет в плодовых деревьях, таких как терн, яблони и другие.

- Рядовка майская, очень похожая на синеножку - тоже любит плодовые деревья, - рассказывает грибник. - В них она растет целыми кустами – очень массово.

Степные сморчки проще всего найти в полях, которые ранее были чем-то засажены, а теперь уже как года три-четыре «отдыхают». Растет степной сморчок и на холмах, образованных глиной и ракушечником.

- Если же речь идет об обычном сморчке или сморчке коническом, то эти «друзья» предпочитают берега каналов и рек, где постоянно повышена влажность, - отмечает собеседник. - Им очень нравится почва без травы, но есть «прибитые» к земле листья.

Пригодные к употреблению трутовики в основном растут на деревьях. В пищу употреблять их советуют, если их можно срезать с дерева ножом «как по маслу». Если же трутовик загрубел, то есть его точно нельзя.

Где точно нельзя собирать грибы, так это в черте города. Также не стоит искать грибы, растущие около проезжей части: они впитывают все выхлопные газы как губка. Нужно выезжать далеко за город, например, в Александровский лес. А еще, если вы не разбираетесь в грибах, - лучше вообще не рисковать.

Кстати, в конце мая грибники Ростовской области организованно соберутся в Урочище Каплица, что в станице Старочеркасская, на грибную охоту и отметят окончание весеннего грибного сезона ухой и шашлыками. Так что, хотите больше узнать о «тихой охоте», присоединяйтесь.

НА ЗАМЕТКУ

Как сушить грибы

Среди встречающихся весной грибов есть и условно-съедобные. Их употреблять в пищу можно только после термической обработки. Такие грибы нужно отварить в воде в течение 15 минут, а после - обязательно слить воду. Также можно употреблять эти грибы после продолжительной сушки.

Для того, чтобы засушить грибы, они чистятся, моются и нарезаются слайсами толщиной в 0,3-0,5 сантиметра. Затем закладываются в специальную сушилку для овощей и фруктов на двое суток.

- После сушки у нас получаются отличные грибные «чипсы», которые можно сложить в баллон и закрыть резиновой крышкой, - рассказывает грибник. – Когда захотелось грибочков, открыл крышку, захватил «жменьку» и отварил.

Если же захотелось жаренных грибов, то их все равно сначала нужно будет отварить, а уже потом бросать на сковородку. При этом вкус таких сушенных грибов будет как у свежих.

КСТАТИ

Как приготовить ароматный грибной суп с фрикадельками

Казалось бы, что в супе с фрикадельками нет ничего необычного… Но, если туда добавить грибы, он уже заиграет новыми вкусовыми нотками.

- Режем лук и морковку, делаем зажарку, - аппетитно рассказывает Игорь. – Чистим и режем кубиками картошку, наливаем в небольшую кастрюльку воду и кидаем туда нарезанную картошку. Доводим до кипения. Когда картофель сварился, добавляем в суп зажарку. Далее - соль и перец по вкусу. Отдельно из фарша делаем фрикадельки, добавив к мясу нарезанный лук, соль и перец.

Когда фрикадельки дошли до кондиции, за 10 минут до конца варки, мы кидаем сушеные грибы. В течение 5-10 минут гриб полностью открывается и становится точно таким же, каким он был тогда, когда его только срезали, отдавая весь свой вкус блюду.

После этого кастрюля накрывается крышкой, суп настаивается в течение двух часов и разливается по тарелкам, куда добавляется сметана и зелень по вкусу.

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