«Трагедия может произойти в самой безобидной ситуации»: после гибели подростка в заброшке Ростовской области власти обратились ко всем родителям

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В слободе в Мартыновского района 2 мая бетонная плита заброшенного здания упала на двух детей. 14-летний мальчик скончался на месте, его 13-летний друг попал в больницу. Трагедию уже прокомментировали в администрации Мартыновского района.

По словам главы администрации Анатолия Тесленко, инцидент произошел в недостроенном здании больницы. Он принес соболезнования близким и родственникам погибшего, а после обратился ко всем родителям.

— Не снимая с себя долю ответственности за произошедшее, обращаюсь к родителям несовершеннолетних детей, всегда быть в курсе, где находятся их дети. Реалии таковы, что трагедия может произойти, казалось бы, в самой безобидной ситуации, начиная с обращения с огнем и электричеством, самостоятельного посещения ребенком реки и каналов, желаний получить экстремальных ощущений при посещении заброшенных объектов, — сообщил Тесленко.

Он также сообщил, что доля ответственности каждой из сторон определена законом. Глава призвал всех «учесть горький опыт, принять выводы и принять необходимые меры».

Напомним, происшествие случилось 2 мая. По данным донского управления СКР, Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Следователи и криминалисты осмотрели место происшествие и установили, что доступ к заброшке был не ограничен. Правоохранители также выяснили, что объект муниципальный и относится к Мартыновскому району. Назначены экспертизы, в администрации изъяли документацию.

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