В Ростовской области на двух подростков обрушилась бетонная плита, один из мальчиков погиб

Эксперты уже осмотрели место происшествия, возбуждено дело. Фото: управление Следкома России по РО

В Ростовской области на двух подростков обрушилась бетонная плита. Один из пострадавших погиб, второй мальчик сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, трагедия случилась 2 мая 2023 года в слободе Большая Мартыновка. Предварительно, ребята зашли на территорию «недостроенного заброшенного объекта на улице Ковалева».

- В результате обрушения плиты 14-летний подросток получил травмы несовместимые с жизнью, 13-летний мальчик был доставлен в больницу. Сейчас ему оказывают медпомощь, - прокомментировали в Следкоме.

Эксперты уже осмотрели место происшествия и выяснили, что доступ на стройку никто не ограничивал. Известно, что сам объект «находится в ведении муниципального образования «Мартыновский район».

- Назначены судебные экспертизы. В районной администрации изъяли документы. В ходе расследования установят должностных лиц, ответственных за безопасность на объекте. Их действиям или бездействию будет дана правовая оценка, - добавили в донском управлении СУ СК России.

Добавим, к делу также подключились сотрудники прокуратуры.

- На место выехал прокурор Мартыновского района Александр Маслаков. Организована проверка требований федерального законодательства. Также взяли на контроль ход расследования уголовного дела, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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