Мужчина утонул в люке с водой в Батайске во время ремонтных работ

Трагедия произошла на улице Ленина Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовской области начали выяснять обстоятельства гибели 52-летнего мужчины, который утонул в люке с водой. Об этом сегодня, 23 апреля, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла вчера, 22 апреля, на улице Ленина в Батайске. Мужчина упал в люк во время ремонтных работ.

- Проводится доследственная проверка. Специалисты уже осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-медицинского исследования, - прокомментировали в СК.

Добавим, после проверки следователи пообещали принять процессуальное решение.

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