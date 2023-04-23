Мужчина утонул в люке с водой в Батайске во время ремонтных работ

Трагедия произошла на улице Ленина
Фото: Николай ХИЖНЯК
В Ростовской области начали выяснять обстоятельства гибели 52-летнего мужчины, который утонул в люке с водой. Об этом сегодня, 23 апреля, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла вчера, 22 апреля, на улице Ленина в Батайске. Мужчина упал в люк во время ремонтных работ.
- Проводится доследственная проверка. Специалисты уже осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-медицинского исследования, - прокомментировали в СК.
Добавим, после проверки следователи пообещали принять процессуальное решение.
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