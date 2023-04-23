В Ростове на улице Лесозащитной водитель «ГАЗели» насмерть сбил пешехода

Дорожное происшествие зарегистрировали вчера вечером. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове, на улице Лесозащитной, 31-летний водитель «ГАЗели» насмерть сбил пешехода. Это произошло вечером 22 апреля, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, около 17:30 мужчина за рулем фургона в районе дома № 39 наехал на человека, который переходил дорогу справа налево в запрещенном для этого месте. После удара пострадавший умер от травм до прибытия скорой помощи.

Напомним, это уже не первое подобное происшествие. Ранее в центре Ростова водитель иномарки Kia сбил насмерть сразу двух пешеходов. Они также скончались на месте.

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Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)