В Волгодонске после лобового ДТП неуправляемая иномарка врезалась в бордюр

На проезжей части столкнулись Kia Rio и «ВАЗ 211440» Фото: Сергей ГАПОН

В Волгодонске после ДТП неуправляемая иномарка врезалась в бордюрный камень. Это произошло сегодня, 22 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По предварительным данным, на улице Курчатова 43-летний владелец Kia Rio, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 211440» под управлением 22-летнего водителя. В итоге после лобового столкновения Kia в неуправляемом состоянии врезалась в бордюрный камень.

- В аварии из людей никто не пострадал, но машины получили механические повреждения. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Напомним, сегодня ночью в Ростове-на-Дону водитель иномарки насмерть сбил двух пешеходов. Пострадавшие умерли на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

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