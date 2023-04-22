В Ростовской области во время движения загорелся локомотив поезда

В Каменске-Шахтинском загорелся загруженный зерном электровоз Фото: Виталий КАРНАУХ

На объездной железной дороге в Ростовской области вспыхнул локомотив. Об этом 22 апреля в социальных сетях сообщили жители Каменска-Шахтинского. Также очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Судя по кадрам, из дверей и окон локомотива шел черный дым, под тяговым вагоном было видно пламя. По словам людей, сначала пожар заметил водитель легковой машины. Он сразу же бросился на помощь с огнетушителем.

- Они там уже штук шесть потратили, этих огнетушителей, - отметил в ролике один из мужчин.

Ситуацию «КП - Ростов-на-Дону» уже прокомментировали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Пожар произошел в Каменске-Шахтинском. В 12:40 поступила информация о загорании загруженного зерном электровоза на объездной железной дороге. Потушено до прибытия спасательного подразделения. Ожидается отключение электроэнергии для ликвидации задымления. На месте две автоцистерны, 27 ПСЧ. Движение не перекрывалось, - сообщили в экстренном ведомстве.

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