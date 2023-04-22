В Ростове водитель иномарки сбил насмерть двух человек на самокате

Пострадавшие умерли до прибытия скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского водитель автомобиля сбил насмерть двух человек на самокате. Об этом в одном из городских пабликов 22 апреля сообщают очевидцы.

По словам ростовчан, трагедия произошла сегодня ночью, около 3 часов. Предположительно, на двухколесный транспорт наехала иномарка Кia. Пострадавшие умерли на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Случившееся пока официально не прокомментировали. Сейчас сотрудники регионального отдела пропаганды УГИБДД уточняют информацию.

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