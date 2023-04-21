Жителя Ростова оштрафовали за нападение на ребенка с перцовым баллончиком

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове-на-Дону мужчину, который напал на ребенка с перцовым баллончиком, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Евгений Федяев.

Парламентарий сообщил, что о решении в отношении жителя донской столицы узнал в ответе на запрос от прокуратуры региона. В документе было указано, что «по результатам проверки данных о грубом нарушении общественного порядка не установлено».

Наказание определили по статье 6.1.1. КоАП («Побои») вместо статей 116 УК РФ («Побои») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

- Оказывается, пнуть чужого ребенка ногой и брызнуть ему в лицо перцовым баллончиком, по мнению следователей, это не хулиганство и не грубое нарушение общественного порядка. Вот так закончилась резонансная история, произошедшая в начале марта в Ростове, - написал Евгений Федяев.

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