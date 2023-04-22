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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 11:31

В Ростове стали известны детали ночного ДТП, в котором погибли два человека

Сейчас в ситуации уже разбираются сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Пешеходов в центре города сбил водитель иномарки

Пешеходов в центре города сбил водитель иномарки

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону стали известны детали ночного ДТП, в котором погибли два человека. В отделе пропаганды УГИБДД уточнили, что жертвами оказались пешеходы, а не водитель и пассажир самоката.

Происшествие зарегистрировали около 2:30. Предварительно, на проспекте Ворошиловском 37-летний водитель Kia Optima наехал на пешеходов, находившихся в «неустановленном месте», в 35 метрах от «зебры».

- От удара пострадавших отбросило в разные стороны за регулируемый пешеходный переход. В крайней левой полосе, позади Kia, двигался Hyundai Solaris. Водитель этого автомобиля допустил наезд на одного пешеходов, - рассказали в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского водитель иномарки сбил насмерть двух человек на самокате.

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