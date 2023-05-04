Предприятие продолжило работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области беспилотный летательный аппарат врезался в конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов. Происшествие случилось 4 мая в районе села Киселевка Красносулинского района. Рассказываем, как сейчас работает завод и каковы последствия взрыва падения беспилотника.

По словам губернатора Василия Голубева, беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, после чего взорвался. Произошел пожар, который был сразу потушен. Огонь ликвидировали службы завода, пожарных к тушению не привлекали.

— Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный, — прокомментировал глава региона.

В пресс-службе губернатора добавили, что после инцидента предприятие работает штатно.

Ранее возгорание на новошахтинском предприятии произошло 24 июня. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Позже власти сообщили, что на территории заводы найдены фрагменты беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.

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