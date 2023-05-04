В Ростовской области беспилотник упал на территорию завода нефтепродуктов

По словам губернатора региона, при взрыве никто не пострадал Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов упал беспилотник. Об этом 4 мая сообщил на своей странице в Telegram-канале губернатор Ростовской области.

По словам Василия Голубева, происшествие случилось сегодня ночью в районе села Киселевка. Беспилотный летательный аппарат врезался в конструкции межцеховой эстакады. После чего, БПЛА взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия, – заверил Василий Голубев.

Он также отметил, что материальный ущерб от взрыва незначительный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тяжелую военную технику заметили на улицах Ростова-на-Дону

Речь идет о транспорте, который 9 мая задействуют в Параде Победы

(Подробности)