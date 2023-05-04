В Ростовской области беспилотник упал на территорию завода нефтепродуктов

По словам губернатора региона, при взрыве никто не пострадал
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов упал беспилотник. Об этом 4 мая сообщил на своей странице в Telegram-канале губернатор Ростовской области.
По словам Василия Голубева, происшествие случилось сегодня ночью в районе села Киселевка. Беспилотный летательный аппарат врезался в конструкции межцеховой эстакады. После чего, БПЛА взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия, – заверил Василий Голубев.
Он также отметил, что материальный ущерб от взрыва незначительный.
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