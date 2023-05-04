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НовостиПроисшествия4 мая 2023 4:46

В Ростовской области беспилотник упал на территорию завода нефтепродуктов

По словам губернатора региона, при взрыве никто не пострадал
Лейла МИРИШОВА
По словам губернатора региона, при взрыве никто не пострадал

По словам губернатора региона, при взрыве никто не пострадал

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов упал беспилотник. Об этом 4 мая сообщил на своей странице в Telegram-канале губернатор Ростовской области.

По словам Василия Голубева, происшествие случилось сегодня ночью в районе села Киселевка. Беспилотный летательный аппарат врезался в конструкции межцеховой эстакады. После чего, БПЛА взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия, – заверил Василий Голубев.

Он также отметил, что материальный ущерб от взрыва незначительный.

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