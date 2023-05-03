Тяжелую военную технику заметили на улицах Ростова-на-Дону

9 мая будут вести прямую трансляцию Парада Победы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону по улицам прошла тяжелая военная техника, отмечают очевидцы в социальных сетях. Вероятно, люди увидели машины, которые собираются задействовать в Параде Победы.

Напомним, торжественные марши в Ростовской области планируют провести в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Известно, что в донской столице в составе механизированных колонн впервые пройдут машины РХБ защиты «УКСОД-Т», машины разминирования УАЗ «Патриот» и автомобили ГАЗ-233114 «Тигр» ВАИ.

Кроме того, представят вооружение и транспорт времен Великой Отечественной войны, а также технику войск связи, мотострелковых и танковых подразделений, войск ПВО.

Прямую трансляцию ростовского Парада Победы можно будет посмотреть на сайте донского правительства.

Добавим, 9 мая праздничного гала-концерта на Театральной площади Ростова-на-Дону не будет, но собираются организовать салют.

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