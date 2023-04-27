9 мая в Ростове-на-Дону планируют организовать салют в честь Дня Победы

На левом берегу реки Дон будет произведен салют Фото: Анна САДОВНИКОВА

Вечером 9 мая в Ростове-на-Дону планируют провести салют в честь Дня Победы. Информацию об этом сегодня, 27 апреля, опубликовали на сайте правительства Ростовской области.

- Вечером с огневых позиций на левом берегу реки Дон будет произведен салют, - сообщили власти.

Добавим, в донской столице также состоится Парад Победы.

В составе механизированных колонн впервые задействуют расчетно-аналитические машины РХБ защиты «УКСОД-Т», машины разминирования УАЗ «Патриот» и автомобили ГАЗ-233114 «Тигр» ВАИ. Представят также вооружение и технику времен Великой Отечественной войны.

В составе пеших расчетов пройдут военные, сотрудники полиции, погрануправления ФСБ, бойцы национальной гвардии, МЧС, учащиеся кадетских корпусов и юнармейцы.

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