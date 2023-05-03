В Ростове под окнами ветеранов Великой Отечественной войны провели мини-парады

Поздравления с Днем Победы получили 14 ветеранов. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону около домов ветеранов Великой Отечественной войны провели мини-парады. Это традиция, отметили городские власти.

Под окнами пожилых ростовчан и ростовчанок маршем прошли рота Почетного караула ЮВО, личный состав Южного округа войск национальной гвардии России, а также парадные расчеты «183 учебного центра» Минобороны России и филиала таможенной академии.

Праздничное настроение создали ансамбль «Успех» Дома офицеров ЮВО, военный оркестр и хор ЮВО. Коллективы исполнили лучшие песни военных лет.

Поздравления получили 14 ветеранов: Иван Калиниченко, Иван Дьяков, Николай Польшинский, Родион Шутенко, Надежда Голева, Виль Красавин, Семен Затуливетров, Исай Тинчурин, Дмитрий Белов, Виктор Дятчин, Евгения Тюкина, Андрей Панкратов, Василий Гридякин, Тамара Сытникова.

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