В Ростовской области общественный транспорт перевели на безналичную систему оплаты проезда

Всего для льготников было изготовлено 48,9 тысячи транспортных карт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области завершили перевод общественного транспорта на безналичную систему оплаты проезда. Об этом сообщил заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев.

- Проделали серьезную работу по переводу всего подвижного состава на безналичную оплату. В итоге смогли выполнить поручение губернатора, а также гарантировать получение льготы в натуральном виде или в виде бесплатного проезда, - отметил Владимир Окунев.

Напомним, с 1 мая льготники, имеющие оформленные транспортные карты, смогут бесплатно ездить в автобусах с установленными терминалами.

Всего, по данным властей, было изготовлено 48,9 тысячи карт: 27,9 тысячи выдали региональным льготникам, немногим более 21 тысячи - федеральным. Установили 2,3 тысячи терминалов.

- В первый день работы системы в Ростове, Батайске, Таганроге и Аксайском районе зафиксировали 16,3 тысячи льготных поездок. Большая часть - 9,8 тысячи - пришлась на региональных льготников. В остальных территориях бесплатным проездом воспользовались 4,3 тысячи раз, - говорится на сайте донского правительства.

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