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НовостиОбщество3 мая 2023 8:55

В Ростовской области общественный транспорт перевели на безналичную систему оплаты проезда

Теперь льготники, имеющие транспортные карты, смогут совершать поездки бесплатно
Ангелина СКИБА
Всего для льготников было изготовлено 48,9 тысячи транспортных карт

Всего для льготников было изготовлено 48,9 тысячи транспортных карт

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области завершили перевод общественного транспорта на безналичную систему оплаты проезда. Об этом сообщил заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев.

- Проделали серьезную работу по переводу всего подвижного состава на безналичную оплату. В итоге смогли выполнить поручение губернатора, а также гарантировать получение льготы в натуральном виде или в виде бесплатного проезда, - отметил Владимир Окунев.

Напомним, с 1 мая льготники, имеющие оформленные транспортные карты, смогут бесплатно ездить в автобусах с установленными терминалами.

Всего, по данным властей, было изготовлено 48,9 тысячи карт: 27,9 тысячи выдали региональным льготникам, немногим более 21 тысячи - федеральным. Установили 2,3 тысячи терминалов.

- В первый день работы системы в Ростове, Батайске, Таганроге и Аксайском районе зафиксировали 16,3 тысячи льготных поездок. Большая часть - 9,8 тысячи - пришлась на региональных льготников. В остальных территориях бесплатным проездом воспользовались 4,3 тысячи раз, - говорится на сайте донского правительства.

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