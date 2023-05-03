Жители Ростова-на-Дону рассказали, в какую погоду легче работать

Солнце назвали лучшим мотиватором для работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35 % опрошенных жителей Ростова-на-Дону признались, что им легче работать в солнечную погоду, а не в ненастье. При этом меньше всего «зависимых» от природных явлений оказалось среди людей с высоким заработком, говорится в исследовании SuperJob.

- Перемена погоды мешает 35 % ростовчан, 45 % не чувствуют связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже смена климата влияет на их готовность к труду, - отметили аналитики.

Солнце назвали лучшим мотиватором для работы, но некоторым все же по душе дожди.

- 39 % отмечают, что любят, когда за окном ясно и солнечно. Однако каждый пятый - 20 % - более эффективен в плохую погоду. Ростовчане пояснили, что дождь, снег и ветер не вызывают желания выйти на улицу, поэтому сосредоточиться бывает намного проще, - отметили в исследовании.

4 из 10 респондентов затруднились ответить однозначно: «Мне все равно, что там на улице: если нужно работать, то работаю».

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