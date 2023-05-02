В Ростове-на-Дону торжественно открыли экопарк «Первая миля»

Организаторы подготовили для посетителей интересную программу. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

1 мая в Ростове-на-Дону открыли непрерывный экологический парк «Первая миля». В честь этого события на территории нового места отдыха устроили праздник, рассказали в городской администрации.

Организаторы подготовили для посетителей интересную программу. В том числе в амфитеатре парка лучшие композиции исполнил джаз-оркестр Кима Назаретова.

Также состоялось выступление воспитанников детских школ искусств и семейного театра «Бада-бум». Провели шоу мыльных пузырей. Посетителей завлекали ходулисты и ростовые куклы.

- Новое общественное пространство полностью благоустроено. Здесь созданы настоящие «точки притяжения» - удобные места отдыха, цветники, рощи, навесной мостик над рекой, пешеходные и велодорожки, - сообщили власти.

Напомним, речь идет о непрерывной площадке от зоопарка и парка имени Октября. «Первую милю» вдоль реки Темерник изначально собирались сдать к 1 ноября 2021 года. Ранее суд признал подрядчика, который выполнял благоустройство, невиновым в переносе сроков открытия экопарка.

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