Льготники Ростовской области не торопятся получать карты для бесплатного проезда

Проездной билет федеральных льготников с 1 мая заменят транспортной картой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 мая 2023 года в общественном транспорте Ростовской области введут электронные карты. Они обязательны для льготников, которые хотят сохранить бесплатный проезд. Это право, к слову, жители Дона сейчас не особо торопятся оформлять, отметила заместитель председателя донского Заксобрания Светлана Мананкина.

- Переход на карты необходим для объективного учета поездок. Сейчас заявления на получение льготной проездной карты подали 12,5 тысяч человек или 5,4 %. Мы предполагали, что максимальное число региональных льготников, которые откажутся от ежемесячной выплаты и перейдут на бесплатный проезд, не будет превышать 10 %. Вот и ответ, нужна ли была монетизация. Примерно 200 тысяч жителей Дона от нее только выиграли, - подчеркнула Светлана Мананкина.

Напомним, с 9 января 2023 года региональные льготники Дона получили право выбора между бесплатным проездом и ежемесячной денежной выплатой, которая в этом году составляет 1055 рублей. Обращаться нужно в офисы соцзащиты или МФЦ. В апреле приобрести традиционный проездной билет на май уже не удастся.

Что касается федеральных льготников, то и для них продумали подобную систему. Пока что люди ежемесячно приобретают единый социальный проездной билет. С 1 мая этот документ заменит транспортная карта. Получить ее можно будет только после подачи заявления.

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