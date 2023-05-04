Рассказываем, где в Ростове пройдут самые интересные мероприятия. Фото: Захарченко Наталья
Опубликована самая полная программа мероприятий на День Победы 9 мая 2023 в Ростове-на-Дону. Жителей и гостей донской столицы ждут Парад, фестиваль, концерты, выставки, экскурсии и многое другое. Афишу 4 мая опубликовала пресс-служба мэрии. Рассказываем, какие события нельзя пропустить и куда стоит сходить всей семьей.
Концерты выездных творческих бригад
С 6 по 8 мая.
Праздничные программы «Великой Победе посвящается»
Парк им. М. Горького - с 6 по 9 мая, 9.00-19.00.
Фестиваль казачьей народной культуры
Парк им. М. Горького - 8 мая, 15.00.
Военный парад
площадь Театральная - 9 мая, 10.00.
Город уже готов встречать праздник.
Фото: Екатерина Попова
Выставки «Ростов освобожденный» и «Ростовский полк народного ополчения» Исторический парк «Россия – моя история» - пр. Шолохова, 31И - 4 -10 мая
Городская патриотическая акция «#ПоемДвором»
пер. Верхоянский, 11, 2-й переулок, 114, - 9 мая, 11.00.
Выступление творческой бригады на «полуторке» (муниципальный ансамбль «Ростов-Дон»)
ул. Б. Садовая от проспекта Ворошиловский до Театральной площади - 9 мая, 11.00-14.00.
Пеший экскурсионный маршрут «Дорогами Победы»
улица Б. Садовая от проспекта Ворошиловский до Театральной площади - 9 мая, 12.00-15.00.
По всему центру установлено множество фотолокаций.
Фото: Екатерина ПОПОВА
Трамвайный маршрут «Великий путь Победы» с выступлением ансамбля «Казачий круг» маршрут трамвая № 1, 10.
9 мая, 13.00-17.00.
Комплекс концертных программ «Победная Весна на Большой Садовой»:
9 мая, 10.00-15.00.
- Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, проспект Буденновский, 23;
- Парк им. М. Горького, ул. Б. Садовая, 45;
- Дворец творчества детей и молодежи, ул. Б. Садовая, 55;
- Ростовский государственный экономический университет, ул. Б. Садовая, 69;
- Южный федеральный университет, ул. Б. Садовая, 105/42;
- Ростовская государственная филармония, ул. Б. Садовая, 170;
- Покровский сквер, ул. Б. Садовая, 113Б;
- Парк культуры и отдыха 1 Мая, ул. Б. Садовая, 127;
- Детский парк им. В. Черевичкина, пл. Театральная, 6.
Театральная площадь примет парад. Фото: Захарченко Наталья
Праздничные программы в парках культуры и отдыха
9 мая, 10.00-18.00.
- Парк культуры и отдыха 1 Мая
ул. Б. Садовая, 127 - с 10.00 до 15.00.
- Парк культуры и отдыха «Левобережный»;
с 13.00 до 15.00.
- Парк культуры и отдыха «Дружба»
улица Капустина 1/1а - с 16.00 до 18.00.
- Парк культуры и отдыха им. Октября
улица Дачная, 4 - с 11.00 до 18.00.
- Парк культуры и отдыха им. Н. Островского
проспект Сельмаш, 1а - с 11.00 до 18.00.
- Детский парк им. В. Черевичкина
пл. Театральная, 6 - с 11.00 до 16.00.
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