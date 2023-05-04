Рассказываем, где в Ростове пройдут самые интересные мероприятия. Фото: Захарченко Наталья

Опубликована самая полная программа мероприятий на День Победы 9 мая 2023 в Ростове-на-Дону. Жителей и гостей донской столицы ждут Парад, фестиваль, концерты, выставки, экскурсии и многое другое. Афишу 4 мая опубликовала пресс-служба мэрии. Рассказываем, какие события нельзя пропустить и куда стоит сходить всей семьей.

Концерты выездных творческих бригад

С 6 по 8 мая.

Праздничные программы «Великой Победе посвящается»

Парк им. М. Горького - с 6 по 9 мая, 9.00-19.00.

Фестиваль казачьей народной культуры

Парк им. М. Горького - 8 мая, 15.00.

Военный парад

площадь Театральная - 9 мая, 10.00.

Город уже готов встречать праздник. Фото: Екатерина Попова

Выставки «Ростов освобожденный» и «Ростовский полк народного ополчения» Исторический парк «Россия – моя история» - пр. Шолохова, 31И - 4 -10 мая

Городская патриотическая акция «#ПоемДвором»

пер. Верхоянский, 11, 2-й переулок, 114, - 9 мая, 11.00.

Выступление творческой бригады на «полуторке» (муниципальный ансамбль «Ростов-Дон»)

ул. Б. Садовая от проспекта Ворошиловский до Театральной площади - 9 мая, 11.00-14.00.

Пеший экскурсионный маршрут «Дорогами Победы»

улица Б. Садовая от проспекта Ворошиловский до Театральной площади - 9 мая, 12.00-15.00.

По всему центру установлено множество фотолокаций. Фото: Екатерина ПОПОВА

Трамвайный маршрут «Великий путь Победы» с выступлением ансамбля «Казачий круг» маршрут трамвая № 1, 10.

9 мая, 13.00-17.00.

Комплекс концертных программ «Победная Весна на Большой Садовой»:

9 мая, 10.00-15.00.

- Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, проспект Буденновский, 23;

- Парк им. М. Горького, ул. Б. Садовая, 45;

- Дворец творчества детей и молодежи, ул. Б. Садовая, 55;

- Ростовский государственный экономический университет, ул. Б. Садовая, 69;

- Южный федеральный университет, ул. Б. Садовая, 105/42;

- Ростовская государственная филармония, ул. Б. Садовая, 170;

- Покровский сквер, ул. Б. Садовая, 113Б;

- Парк культуры и отдыха 1 Мая, ул. Б. Садовая, 127;

- Детский парк им. В. Черевичкина, пл. Театральная, 6.

Театральная площадь примет парад. Фото: Захарченко Наталья

Праздничные программы в парках культуры и отдыха

9 мая, 10.00-18.00.

- Парк культуры и отдыха 1 Мая

ул. Б. Садовая, 127 - с 10.00 до 15.00.

- Парк культуры и отдыха «Левобережный»;

с 13.00 до 15.00.

- Парк культуры и отдыха «Дружба»

улица Капустина 1/1а - с 16.00 до 18.00.

- Парк культуры и отдыха им. Октября

улица Дачная, 4 - с 11.00 до 18.00.

- Парк культуры и отдыха им. Н. Островского

проспект Сельмаш, 1а - с 11.00 до 18.00.

- Детский парк им. В. Черевичкина

пл. Театральная, 6 - с 11.00 до 16.00.

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