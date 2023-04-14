День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Около 400 мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, пройдут в донской столице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023 будут отмечать масштабно — с 1 апреля по 30 мая запланировано около 400 мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. В культурной программе - военно-спортивные игры, фестивали, концерты, патриотические акции.

Так, в учреждениях образования пройдет городской конкурс «Салют Победы». В мае ребята примут участие в детских военно-спортивных играх «Звездочка», «Орленок» и «Зарница», а также в смотре-конкурсе строя и песни юнармейцев «Наследники Победы». В общеобразовательных учреждениях состоится единый по всему городу Урок мужества.

С 1 по 8 мая ростовчане отметят «Праздники улиц Героев» - артисты дадут концерты прямо на улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. По доброй традиции под окнами ветеранов выездные бригады проведут концерты у домов ветеранов и проведут под их окнами мини-парады.

Праздничные мероприятия ждут и тех, кто сейчас находится в пунктах временного размещения граждан.

- В культурную программу включат и хоры ветеранов. С такой просьбой к нам обратился городской Совет ветеранов, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Ростовчан и гостей города ждут экскурсии по уже полюбившемуся маршруту «Дорогами Победы». Гиды расскажут удивительные факты из истории военного Ростова и покажут памятные места донской столицы.

9 мая по городе будет курсировать трамвайный маршрут «Великий путь Победы».

Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Что касается проведения Парада Победы и шествия Бессмертного полка, то в своем сообщении глава администрации прямо не исключил их проведения..

При этом, как сообщил источник "КП - Ростов-на-Дону" участники Парада Победы проводят репетиции.

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