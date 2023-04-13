Военная техника и участники парада Победы 2023 года в Ростове-на-Дону: лучшие места для обзора и порядок движения

Рассказываем, какая техника участвует в Парадах Победы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная техника и участники парада Победы в Ростове-на-Дону — это то, ради чего тысячи жителей и гостей города идут на Театральную площадь 9 мая. Рассказываем подробнее, что можно будет увидеть во время праздничного шествия.

Пока официальные ведомства не дали точного ответа по поводу Парада Победы и расписания репетиций. Но в глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, анонсировав около 400 мероприятий, посвященных Дню Победы в донской столице, не исключал проведение Парада Победы и шествия Бессмертного полка.

Также «КП — Ростов-на-Дону» известно из собственного источника, что участники Парада уже проводят репетиции на других площадках локально. Поэтому напомним, как прошел праздник в прошлом году.

Традиционно парад Победы начинается в 10.00. В прошлом году в парадном строю прошли 2,5 тысячи человек, из которых более 2,3 тысячи — военные Южного военного округа.

По Театральной площади чеканили шаг расчеты пеших колонн воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона. Среди них бойцы мотострелкового, танкового и артиллерийского полков, спецназа, связисты и соединения радиоэлектронной борьбы. Рядом маршировали представители управления штабов ЮВО и 4-й армии ВВС и ПВО. Также по площади прошли представители ведомств — ПУ ФСБ, Росгвардии, РЮИ МВД, Донского спасцентра МЧС, юнармейцы, кадеты.

В составе механизированной колонны проехали 50 единиц военной техники. Во главе - легендарная БМ-13 «Катюша», за ней ЗИЛ-157 с дивизионными пушками ЗИС-3. Далее - БТР-82А, БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», зенитные ракетные системы С-350 «Витязь», «КамАЗ-6350» с буксируемыми 152-мм гаубицами «Мста-Б» и ракетные комплексы «Искандер-М». Следом один из самых мощных в России танков Т-72Б3, дымовые машины ТДА-3, разведывательные химмашины РХМ-6, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».

В небе пролетели более 30 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО: самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО – Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, а также вертолеты армейской авиации ЮВО – Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52. Ростовчане видели и самолеты военно-транспортной авиации ВКС России: Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410.

Ростовчане традиционно приходят пораньше, чтобы занять самые места с лучшим обзором на краю Театральной площади вдоль Театра Горького и фонтанов, на Театральном проспекте и Большой Садовой улицах. Добавим, во время Парада и репетиций перекрывают движение на проезжей части. Здесь мы писали, где обычно ограничивают движение.

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