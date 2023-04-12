Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Ростове-на-Дону: когда начнется и где посмотреть

Ночные репетиции Парада Победы ежегодно собирали сотни зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая в Ростове-на-Дону традиционно проходит 3, 4 и 5 мая с 18.00 до 1.00. Но в этом году расписания репетиций еще озвучено не было. Обычно о графике сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Пока что известно, что в мае в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне запланировано провести около 400 мероприятий. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. В сообщении в своем телеграм-канале сити-менеджер прямо не исключил проведение Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».

Уточним, что по информации собственного источника «КП - Ростов-на-Дону» участники парада локально участвуют в репетициях.

Напомним, что при ночных репетициях Парада Победы, когда шествие проходит по Театральной площади, перекрываются несколько дорог в центре города. По Большой Садовой улице - от Театральной площади до Ворошиловского проспекта, по Советской улице - от площади Карла Маркса до Театральной площади, на улице 20-я Линия - от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.

При прохождении механизированной колонны ограничивают движение по проспекту Шолохова, на площади Карла Маркса, на улице Большой Садовой, проспекте Ворошиловском, улицах Красноармейской и Ченцова, на проспектах Кировском и Театральном.

Добавим, в Крыму и Севастополе отменили военный парад на День Победы из соображений безопасности. Этому же решению последовали в Курской области и Белгородской.

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