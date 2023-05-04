В центре Ростове водителей напугал белый конь, выбежавший на проезжую часть

Добрыня эффектно проскакал прямо по разделительной полосе по Ворошиловскому проспекту. Фото: "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" ВКонтакте

В центре Ростова-на-Дону в разгар рабочего дня водителей напугал неожиданный участник дорожного движения. На проезжую часть Ворошиловского проспекта выбежал белый конь без седока. Напуганное животное явно не знало, куда двигаться.

- Хозяева в колоритной национальной одежде вели коней сегодня около 13.40 в сторону Пушкинской. Наверное животное чего-то испугалось и убежало. Надеюсь с ним все хорошо! - пишет один из читателей.

По одной из версий, животных вели для участия в рекламе. Но четвероногий актер убежал и очевидцы его видели на Красноармейской улице, Ворошиловском проспекте и проспекте Нагибина. На фото, которыми поделились очевидцы, - пешеходы сворачивают шеи, глядя вслед развевающимся гриве и хвосту.

На белом коне был все-таки не принц, а джигит. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

- Пальто потерял. Ищет! - шутят ростовчане в комментариях.

- ПДД не соблюдает! - поспешил заметить другой подписчик.

Большинство пожалели испуганного коня, оказавшегося одного на проезжей части.

Добрыня был настоящей звездой. Фото: Марина Котова

ДОБРЫНЯ ПЕРЕНЕРВНИЧАЛ

Читатель «КП — Ростов-на-Дону» поделился своими кадрами. На фото два коня — белый и вороной масти двигаются по Ворошиловскому проспекту на юг, от улицы Малюгиной в сторону улицы Лермонтовской, мимо круглосуточного универсама.

- Больше похоже на доставку еды, - поделился юноша.

Оказалось, что кони и «джигиты» на них — часть рекламной компании грузинского ресторана в Ростове. Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» директор по маркетингу заведения, беглеца зовут Добрыня. И побег он устроил совершенно случайно еще 3 мая.

До того, как Добрыню испугал громкий гудок автомобиля, он вел себя покладисто. Фото: Марина Котова

- Мы пригласили сотрудников конюшни, они оделись в джигитов, и ростовчане с ними даже фотографировались, - рассказывает сотрудница. - Когда наездник Добрыни спешился, чтобы конь смог попить, какой-то автомобиль посигналил, животное испугалось и выбежало на проезжую часть.

Тут Добрыня понесся аккурат по разделительной полосе в сторону площади Гагарина. За ним вскачь помчался хозяин конюшни и поймал беглеца.

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