Как ростовчане планируют провести День Победы

Город стали украшать 312 флагами, 575 панно, 25 световыми композициями и 80 световыми консолями. ФОТО: Попова Екатерина

Уже через несколько дней наступит один из главных праздников нашей страны – День Победы. Ровно 78 лет назад Красная армия и весь советский народ одержал победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Ростов постепенно готовится к празднованию. Уже начались традиционные ночные репетиции парада. А город стали украшать 312 флагами, 575 панно, 25 световыми композициями и 80 световыми консолями.

А вот и световая композиция в форме звезды на площади Советов. ФОТО: Попова Екатерина

Мы прошлись по ростовским улицам, чтобы посмотреть, как же украсили донскую столицу к 9 Мая. А еще узнали у дончан, как они собираются отмечать этот праздник.

ФОТОЗОНЫ, ПАННО ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ФОТО И ФЛАГИ

У входа в парк Горького красуется фотостена. Знаменитое фото «Комбата», где командир поднимает в атаку солдат, выложено из нескольких тысяч фото участников Великой Отечественной войны.

Предпраздничное настроение задают и девять флагов с символикой 9 Мая, которые красуются здесь же, недалеко. А через дорогу от парка, прямо на переулке Соборном, прохожие могут сделать фото возле световой композиции в виде «Звезды 9 Мая» и «Звезды 78 лет Победы».

Фотозоны есть и перед Старопокровским храмом. ФОТО: Попова Екатерина

По пути от проспекта Буденовского до Ворошиловского - с десяток баннеров с поздравлением ко Дню Победы и фото в виде красных звезд и георгиевской ленточки. Также на стендах можно увидеть и знаменитые снимки «Знамя Победы над рейхстагом».

Еще одна фотозона в форме золотистой звезды красуется на Площади Советов. А возле здания бывшего кинотеатра «Ростов» установлена композиция в виде большой золотистой надписи «С Днем Победы» и со звездой в середине. В солнечную погоду надпись красиво переливается. Остается только выбрать ракурс и сделать фото.

Две тематические фотозоны есть и перед Старопокровским храмом. А на Театральной площади традиционно на фасаде здания «Атомкотломаш» разместилось крупноформатное панно с символикой Дня Победы. Его общая площадь составляет около 3000 квадратных метров.

На фасаде здания «Атомкотломаш» разместилось крупноформатное панно площадью около 3000 квадратных метров. ФОТО: Захарченко Наталья

Красными флагами украшены и дома. А на каждом столбе с уличным освещением на Большой Садовой развешены тематические украшения. Кажется, будто Ростов погрузился в золотисто-красные тона на майские праздники.

«ОЧЕНЬ ДУШЕВНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ»

Пока ростовчане любуются украшениями города и делают фото на память, мы спросили у прохожих, как они собираются отмечать День Победы.

- Моя бабушка была труженицей тыла. И очень часто рассказывала мне о том времени. Это действительно страшно. 9 Мая как раз-таки дает нам понять, чтобы мы не забывали свою историю, и чтобы такого больше не повторялось, - говорит ростовчанин.

Другие же в этот день по старой доброй традиции собираются всей семьей и едут на природу жарить шашлыки. Либо же едут отдыхать на минеральные источники.

Ростов погрузился в золотисто-красные цвета. ФОТО: Попова Екатерина

- Перед поездкой на природу обязательно всей семьей посещаем парад. У нас есть маленький племянник, который должен его видеть и чтить память предков. А мы подаем ему пример и рассказываем о Великой Отечественной войне, - говорит горожанка Оксана. - Вообще, очень любим этот праздник. Для нас месяц май - очень душевный.

Есть и те, кто собирается 9 Мая работать полный рабочий день. И таких трудяг оказалось чуть ли не половина от опрошенных:

- А как вы хотите? Работа не ждет. Работаю в торговом центре. И праздник - не повод прогуливать.

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