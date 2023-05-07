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Общество7 мая 2023 7:42

В Ростовской области погиб выпавший из окна ребенок

Его не выдержала москитная сетка
Дмитрий Кутепов
От полученных в результате падения повреждений ребенок скончался на месте происшествия

От полученных в результате падения повреждений ребенок скончался на месте происшествия

Фото: Дмитрий Кутепов

В субботу, 6 мая, в городе Волгодонске Ростовской области игры маленьких детей закончились трагедией — один из них выпал из окна и скончался. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.

По данным правоохранителей, дети играли в одной из комнат квартиры, расположенной на четвертом этаже. Четырехлетний мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна.

— От полученных в результате падения повреждений ребенок скончался на месте происшествия, — отметили в ведомстве.

В следкоме обращают внимание родителей на необходимость ответственного отношения к обеспечению безопасности детей. Важно не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Родители несут полную ответственность за безопасность своих детей! Только бдительное и внимательное отношение к ним со стороны взрослых поможет избежать неприятностей и бед.

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