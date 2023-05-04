В Волгодонске из окна многоэтажки выпал 21-летний парень

Парень выпал из окна многоэтажного дома Фото: Лейла МИРИШОВА

В Волгодонске из окна многоэтажного дома выпал 21-летний парень. Трагедия произошла поздним вечером 3 мая. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.

По предварительной информации, трагедия произошла на улице Энтузиастов, 20. Жильцы дома вызвали скорую помощь. Однако, медикам оставалось лишь констатировать смерть молодого человека. От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня.

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