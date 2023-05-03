В Ростовской области во время работ по установке рекламы 50-летнего мужчину ударило током

От удара током мужчина умер на месте. Фото: ЧЕРНИКОВА Ольга

В поселке Каменоломни следователи устанавливают детали гибели 50-летнего мужчины, которого ударило током. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По предварительным данным, 3 мая сотрудник одной из местных коммерческих фирм проводил работы по установке наружной рекламы. Рядом с ним находились высоковольтные линии. В какой-то момент мужчина задел провода и его ударило током. От полученных травм он скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования.В настоящее время опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что 2 мая в Мартыновском районе бетонная плита упала на двух подростков, которые решили переждать дождь в заброшенном здании. Как сообщили в региональной прокуратуре, один из них от полученных травм скончался на месте, второго доставили в больницу с многочисленными травмами. Оба мальчика учились в 7 классе.

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(Подробности)