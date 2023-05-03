«Умирали мои друзья, я не мог стоять в стороне»: как 15-летний дончанин вытащил двух школьников из-под рухнувшей плиты

Подростков завалило плитой в заброшенной здании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мартыновском районе Ростовской области произошла трагедия. 2 мая одноклассники забрались в заброшенное здание, чтобы переждать дождь. Мальчики стояли около стены, которая рухнула прямо на них. 14-летний Саша погиб на месте, его 13-летний друг Валера получил серьезные травмы (все имена изменены – прим. ред.).

В день трагедии ребята гуляли вместе с другими сверстниками. Ближе к вечеру начался ливень — все мальчишки кроме Саши и Валеры разбежались по домам. А семиклассники решили переждать ненастье в заброшке, расположенной рядом с больницей.

«Я МОГЛА ПОТЕРЯТЬ СЫНА»

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», первым на помощь ребятам бросился девятиклассник. Корреспондент «КП-Ростов –на-Дону» пообщался с мамой 15-летнего школьника, который поступил а тот день как настоящий мужчина.

- Вы знаете, до сих пор не могу прийти в себя. Я могла потерять сына, - говорит Елена, мама Коли. – Поначалу я даже отругала его за то, что он бросился в здание, рискуя собой. Сын ответил: «Умирали мои друзья. Я не мог стоять в стороне».

В момент, когда одноклассников придавила бетонная глыба, Коля находился в нескольких метрах от здания. Он услышал отчаянный крик.

- Вытащите нас, - звал на помощь Валера.

У девятиклассника не было времени на раздумья. Он побежал в заброшку. Сначала обследовал первый этаж, затем – второй. Только очутившись на третьем, понял, какая беда произошла.

«ПОСМОТРЕЛ НА МЕНЯ И ЗАКРЫЛ ГЛАЗА»

В углу комнаты, под плитой, лежали его товарищи. Коля бросился их вытаскивать: сначала вытянул из-под обломков Валеру, а затем – Сашу.

- Саша был еще жив. Он ничего не говорил. На мгновение открыл глаза, посмотрел на меня и закрыл, - позже расскажет Коля родителям.

Подросток понял, что Саша, с которым он были знакомы едва ли не с песочницы, мертв. Но отставил эмоции в сторону и начал спасать Валеру.

- Рядом с заброшкой находится больница и скорая. Сын повел туда пострадавшего мальчика, - рассказывает мама Николая.

Девятиклассник передал пострадавшего врачам и рассказал взрослым о Саше. В глубине души он надеялся, что друг еще дышит.

- Мужчина, который пошел в то здание, прощупал пульс Саше. Друг не дышал, - продолжает женщина.

«МАМ, Я НЕ ПСИХ»

Эта трагедия потрясла всю слободу. В школе говорят, что одноклассники Валера и Саша были близкими друзьями.

- Мы все в шоке. Саша и Валера - замечательные ребята. Оба из хороших семей. Знаю Сашиных родителей, они дружные, веселые, - рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в школе.

Педагоги навсегда запомнят Сашу добрым и открытым ребенком.

- В день гибели он так хорошо отвечал на английском. Его еще учительница очень хвалила, - продолжают в школе. - Для нас всех это огромная беда.

Тяжело переживает горе и Николай. После трагедии он попросил родителей выбросить вещи, в которых он был в день смерти друга.

- Коля отказывается работать с психологом. Говорит: «Мам, я не псих». Но я-то чувствую, как тяжело на душе у сына, - продолжает мама героя.

Прощаться с Сашей будут завтра, 4 мая. Известно, что на похороны придет весь класс. Коля тоже собирается проводить друга в последний путь.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Установлено, что заброшенный объект находится в ведении муниципалитета. В администрации изъяли документы.

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