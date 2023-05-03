Прокуратура Ростовской области начала проверку после обрушения бетонной плиты на двух подростков

После гибели 14-летнего подростка начали проверку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В слободе Большая Мартыновка Ростовской области начали выяснять ситуацию с обрушением бетонной плиты на двух подростков. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- На место происшествия выехал прокурор Мартыновского района Александр Маслаков. Организована проверка требований федерального законодательства. Также взяли на контроль ход расследования уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 2 мая на территории недостроенного заброшенного здания на улице Ковалева произошло обрушение. Бетонная плита упала двух ребят. 14-летний подросток погиб из-за серьезных травм, 13-летний мальчик попал в больницу, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, ранее по факту случившегося возбудили дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следователи уже изъяли документацию у районных властей. Назначены судебные экспертизы.

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