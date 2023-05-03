В администрации Ростова изъяли документы по ливневкам после гибели 81-летней женщины

Расследование ведут по статье «Халатность» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Ростова-на-Дону изъяли документы, связанные с содержанием ливневок. Это сделали после гибели 81-летней женщины, которая попала в водосток, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- В администрации города изымается необходимая документация по содержанию и эксплуатации ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод, - проинформировали представители Следкома.

Известно, что расследование ведут по статье «Халатность» (часть 2 статьи 293 УК РФ). К этому моменту эксперты СК уже восстановили некоторые обстоятельства происшествия, в том числе место падения в ливневый коллектор. Проводится судебно-медицинская экспертиза, допросили очевидцев.

В Следкоме подчеркивают, что окончательных итогов пока не подвели. Причины гибели пожилой ростовчанки еще уточняют.

- В ряде СМИ появилась информация, содержащая якобы данные о ходе расследования. Обращаем внимание на то, что достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от регионального управления СК, - отметили в пресс-службе Следкома по Ростовской области.

Напомним, 28 апреля в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень, во время которого выпала почти месячная норма осадков. В этот день погибла 81-летняя жительница донской столицы Лидия Радченко. Ростовчане утверждают, что женщину сбило с ног дождевой водой и затянуло в ливневую канализацию.

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