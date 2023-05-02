В Ростове за четыре дня дождевой водой залило 37 частных и 5 многоквартирных домов

По каждому обращению в службу «112» были приняты меры Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону с 28 апреля по 1 мая произошло 45 случаев, связанных с частичным подтоплением. Информацию об этом сегодня, 2 мая, опубликовали в телеграм-канале городского управления по делам ГО и ЧС.

Сообщается, что во время во время непогоды залило 37 частных и 5 многоквартирных домов, одну территорию на ж/д станции, а также два авто.

- К работе по откачке воды ежедневно привлекали 64 человека и 18 единиц техники от управления по делам ГО и ЧС, коммунальных организаций и пожарно-спасательного отряда, - говорится в сообщении.

В праздничные дни спасатели совершили 51 выезд, спасли двух человек и оказали помощь шести пострадавшим. Всего же в диспетчерскую службы «112» поступило 6,3 тысячи звонков. По каждому обращению были приняты меры.

- Выполненная работа позволила не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, - отметили в экстренном ведомстве.

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