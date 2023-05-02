75 % ливневок в Ростове-на-Дону считаются бесхозными

В Ростове разработают схему ливневой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону до конца III квартала 2023 года должны разработать схему ливневой канализации. Пока бесхозными считаются 75 % сетей водоотведения, но на их паспортизацию уже выделяются средства. Об этом 2 мая на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

- Предусматривается возможность разработки схемы ливневой канализации. Этим начали заниматься с 2022 года. Деньги выделены, на сегодняшний день проектные работы ведутся. Схема будет разработана до конца III квартала 2023 года. Это позволит понять, сколько у нас всего ливневых стоков, их протяженность. После этого объекты легче будет приводить в порядок, - пояснил Дмитрий Симков.

По словам чиновника, в 2023 году на паспортизацию 50 км заброшенных ливневок из бюджета было выделено 1,3 млн рублей. Подрядчика, который возьмется за эту работу, должны утвердить до конца июля. Также в донской столице собираются заключить соглашение на проектирование системы канализаций «Бассейн № 1».

Добавим, площадь водосбора в Ростове-на-Дону сейчас составляет около 13,5 га. Общая протяженность городской ливневой системы составляет 870 км, из которых в муниципальной собственности находятся 173 км. По данным властей, средства на содержание и ремонт подобных объектов из бюджета выделяют ежегодно.

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