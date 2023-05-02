Улицу Малиновского в Ростове будут перекрывать при угрозе подтопления

Ограничивать движение властям придется до тех пор, пока на Малиновского не появится ливневая канализация. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ростове будут перекрывать улицу Малиновского при угрозе подтопления во время дождей. Об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Юрий Овчинников.

Объезжать перекрытую магистральную дорогу предложили по улице Зорге.

Ограничивать движение властям придется до тех пор, пока на Малиновского не появится ливневая канализация. Точные сроки ее возведения пока не известны. В этом году должен быть подготовлен ее канализации. После этого городские власти будут просить у федерального центра средства на ее строительство.

Напомним, в минувший четверг, 28 апреля, мощный ливень за два часа затопил Ростов. В тот день выпало 13 мм осадков. Из-за этого оказалась подтоплена, в том числе улица Малиновского.

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