Мощный ливень в Ростове 29 апреля 2023 года: последствия стихийного бедствия, что случилось из-за потопа

Ростов ушел под воду во время мощного ливня. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"/"Это Ростов! - новости Ростова-на-Дону"

Мощный ливень в Ростове 29 апреля 2023 года шел недолго, но оставил тяжелые последствия, в том числе трагические. Многие улицы ушли под воду настолько глубоко, что пришлось вызывать спасателей. А самым ужасным итогом дня стало то, что в ливневой канализации Октябрьского района города обнаружили тело 81-летней женщины. Рассказываем о последствиях стихийного бедствия в городе, которое продолжается — сейчас Ростов снова накрыл мощный ливень.

Выходные в Ростове прогнозируют дождливые. Фото: Дмитрий Кутепов

ЧАС ЛИВНЯ — СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В пятницу, 29 апреля, утро было ясное, но уже ближе к полудню небо заволокло тучами так, что стало темно, как в сумерках. Над городом все громче стали слышны раскаты грома и около полудня пошел дождь. Ливневки перестали справляться с объемами воды, которые обрушила на город стихия, и машины стали погружаться воду. Службы такси взвинтили цены: на поездку из центра, например, в Западный жилой массив стоимость выросла в два раза — с 400 до 800 рублей.

Вода ушла вместе с асфальтом. Фото: "Это Ростов! - новости Ростова-на-Дону"

Из разных районов города поступали кадры: люди, выходя из автобуса, попадали в бурные «реки» по колено. Встречались и автобусы со своим «встроенным морем», когда вода зашла в салон. На Коммунистическом, 33, затопило подъезд, А в одном из дачных товариществ на Западном сняли видео, как мужчина, чтобы не попасть в поток воды, карабкается по тонкой газовой трубе. Парковку на Лендворце затопило как минимум по фары. В это время пожарные и полицейские пытаются помочь водителям на заглохших машинах поехать, чтобы не шли ко дну еще глубже.

Дожди будут идти еще в воскресенье. Фото: Ольга ГОПАЛО

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области самый мощный ливень прошел над городом с 14 до 15 часов дня. Личный состав и техника городских спасателей и МЧС были направлены по проблемным участкам для откачки воды сразу на несколько адресов: по улице Малиновского, 15ж, на Привокзальную площадь, 2а, улицу Портовую, 1/7, улицу Извилистую, 13/2, улицу Шоссейную, 70 и 80.

В администрации просят горожан по возможности оставаться дома в непогоду. Фото: Дмитрий Кутепов

ОТКАЧИВАЛИ ВОДУ МОТОПОМПАМИ

В 15 часов интенсивные осадки уже прекратились, вода стала сходить. По информации экстренного ведомства, жилые дома не были подтоплены. В откачке воды было задействовано четыре расчета спасателей с тремя мотопомпами и одной насосно-перекачивающей станцией, а также семь расчетов от Главного управления МЧС по Ростовской области.

На привокзальной площади откачивали воду.

К 17.25 городская администрация на своем официальном телеграм-канале сообщила, что поступило 15 обращений граждан, связанных с частичным подтоплением территорий. К работе по откачке воды привлечены шесть поисково-спасательных групп Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Чтобы не допустить аварий в условиях потопа, было перекрыто движение по улице Малиновского.

После потопа в пятницу вода быстро схлынула с городских улиц. Фото: Дмитрий Кутепов

ПОГИБЛА 81-ЛЕТНЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Примерно в половине седьмого вечера в полицию поступил звонок: на пересечении улицы Тульской и Авиамоторного переулка в ливневке нашли тело пенсионерки. Никто из прохожих даже не заметил как это произошло — ливень шел стеной. Местные жители предполагают, что женщина могла оступиться и провалиться в ливневую канализацию с одной стороны дороги, а вынесло ее уже с другой стороны. Присылают видео того, что творилось в то время: не различить ни дороги, ни тротуаров — все под толщей воды.

На утро к этому месту люди стали нести цветы, вспоминая любимого наставника. Погибшей оказалась оказалась 81-летний учитель Лидия Радченко, которая с 19 лет учила английскому языку целые поколения учеников 68-й школы. Говорят, Лидия Григорьевна перед выходом домой после занятий еще спросила: идти сразу или есть шанс переждать непогоду...

К месту, где нашли погибшую женщину, ученики несут цветы. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На следующий день региональный следком возбудил уголовное дело.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления точной причины смерти женщины, - рассказали в следственном комитете по Ростовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщают местные жители, сегодня ту самую ливневку, коммунальщики почистили...

ПРОСЯТ ОСТАВАТЬЯ ДОМА

Сегодня ростовчане продолжают делиться друг с другом кадрами последствия стихи в городских пабликах в соцсетях. Так, на улице Скачкова в Железнодорожном районе города, на крутом спуске вода «намела» куски асфальта, камни и прочий мусор. А на пересечении Республиканской улицы и Безымянного переулка дорожное полотно, наоборот, лишилось целых фрагментов асфальта — вода сошла и унесла с собой.

Прогноз синоптиков и штормовое предупреждение от МЧС действует и на все выходные. Прямо сейчас в донской столице после дневного затишья бушует стихия.

Коммунальщики продолжают бороться с последствиями непогоды. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Администрация Ростова-на-Дону сегодня отчиталась, что коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности.

- Генеральная подрядная организация очищает ливневые решетки и ликвидирует последствия непогоды, - сообщает пресс-служба и дает рекомендацию горожанам. - Прогнозируется ухудшение погоды. По возможности оставайтесь дома. В случае выезда на автотранспорте не оставляйте машину возле деревьев, рекламных щитов и строительных площадок.

Последствия непогоды ростовчане ощущают до сих пор. Фото: Дмитрий Кутепов

АЛЛО!

По вопросам, связанным с аварийными ситуациями, обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики администрации города по телефонам 8 (863) 244–25–98, 8 (863) 244–26–91, 8 (863) 244–26–93 и контактный центр генеральной подрядной организации ООО «МСЮ»: 8 (863) 320–20–23.

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