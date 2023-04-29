В Ростове по факту гибели учителя, тело которой нашли в ливневке, возбудили уголовное дело

Местные жители предполагают, что именно здесь ростовчанка могла провалиться в ливневку. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту гибели 80-летнего учителя, найденной в ливневом коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла в пятницу: после мощного ливня на улицах Ростова разлился настоящий потоп. Очевидцы заметили в ливневке бездыханное тело 80-летней женщины и вызвали правоохранительные органы. Погибшей оказалась 80-летняя учитель английского языка Лидия Григорьевна Радченко, которая трудилась в школе № 68 и учила целые поколения ростовчан с 19 лет и до своего последнего дня.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления точной причины смерти женщины, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ведомстве заверили, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и все ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения.

- На основании собранных доказательств их действиям (бездействию) будет дана надлежащая правовая оценка, - добавили в СК.

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