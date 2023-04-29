Погибшая во время дождя пенсионерка оказалась известным в Ростове учителем английского

К месту, где нашли погибшую, ростовчане несут цветы. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Погибшая во время потопа в Ростове в пятницу, 28 апреля, пенсионерка оказалась учителем английского языка. Несмотря на почтенный возраст, в свои 80 лет Лидия Григорьевна Радченко продолжала преподавать английский язык в школе № 68, в которой трудилась с 19 лет.

Родившаяся в 1942 году Лидия Григорьевна была ребенком войны. Более 50 лет педагог отдала школе, обучению и воспитанию детей. В 2008 году ее признали одним из победителей областного конкурса лучших учителей.

Как рассказывают ученики школы, в пятницу, 28 апреля, после занятий Лидия Григорьевна еще спрашивала, идти домой сразу или переждать непогоду. Решила не ждать...

Ее бездыханное тело нашли в ливневой канализации. Местные жители предполагают, что педагог могла провалиться на противоположной стороне дороги, а обнаружили ее с другой стороны. Сегодня к месту, где нашли Лидию Григорьевну, ученики всех поколений несут цветы.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Медики выяснят точную причину гибели ростовчанки.

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