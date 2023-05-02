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НовостиОбщество2 мая 2023 13:59

Власти Ростова объяснили молчание по поводу гибели пожилой учительницы во время ливня

Сейчас обстоятельства гибели женщины выясняют правоохранители
Ангелина СКИБА
28 апреля за два часа выпала почти месячная норма осадков

28 апреля за два часа выпала почти месячная норма осадков

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Власти Ростова-на-Дону оперативно отреагировали на информацию о гибели пожилой женщины во время сильного дождя, который прошел 28 апреля. Соболезнования семье принесли лично, сообщил Юрий Овчинников - первый заместитель сити-менеджера, временно исполняющий обязанности руководителя администрации.

- Соболезнования семье были выражены не через СМИ, а лично. В этом деле много «но». Давайте дождемся результатов следствия и не будем делать огульные выводы. Думаю, что через неделю, чуть больше, узнаем правду, - сказал Юрий Овчинников.

Чиновник добавил, что сейчас не имеет право разглашать информацию следствия.

- Появились в деле свидетели, которые дают показания. Проходит судебная экспертиза. Много вопросов есть, на которые может ответить только следствие, - отметил Юрий Овчинников.

Напомним, во время ливня в Ростове-на-Дону погибла 81-летняя Лидия Радченко, которая была опытным педагогом. Женщина вырастила не одно поколение учеников. Предварительно, ростовчанку сбило с ног дождевой водой и затянуло в ливневую канализацию.

Добавим, по данным властей, 28 апреля с 14 до 16 часов в Ростове прошел сильный дождь. Зафиксировали около 13 мм осадков, то есть примерно «месячную норму».

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