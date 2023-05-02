Власти Ростова объяснили молчание по поводу гибели пожилой учительницы во время ливня

28 апреля за два часа выпала почти месячная норма осадков Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Власти Ростова-на-Дону оперативно отреагировали на информацию о гибели пожилой женщины во время сильного дождя, который прошел 28 апреля. Соболезнования семье принесли лично, сообщил Юрий Овчинников - первый заместитель сити-менеджера, временно исполняющий обязанности руководителя администрации.

- Соболезнования семье были выражены не через СМИ, а лично. В этом деле много «но». Давайте дождемся результатов следствия и не будем делать огульные выводы. Думаю, что через неделю, чуть больше, узнаем правду, - сказал Юрий Овчинников.

Чиновник добавил, что сейчас не имеет право разглашать информацию следствия.

- Появились в деле свидетели, которые дают показания. Проходит судебная экспертиза. Много вопросов есть, на которые может ответить только следствие, - отметил Юрий Овчинников.

Напомним, во время ливня в Ростове-на-Дону погибла 81-летняя Лидия Радченко, которая была опытным педагогом. Женщина вырастила не одно поколение учеников. Предварительно, ростовчанку сбило с ног дождевой водой и затянуло в ливневую канализацию.

Добавим, по данным властей, 28 апреля с 14 до 16 часов в Ростове прошел сильный дождь. Зафиксировали около 13 мм осадков, то есть примерно «месячную норму».

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