Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в день потопа, 28 апреля, ушел в отпуск

28 апреля в Ростове прошел сильный дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко ушел в отпуск перед непогодой, которая обрушилась на город 28 апреля. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель сити-менеджера Юрий Овчинников, чиновник сейчас исполняет обязанности руководителя администрации.

- Сити-менеджер в отпуске с четверга. Алексей Валентинович 28 числа был на работе до обеда. Именно с этого момента я исполняю обязанности главы администрации, и буду еще исполнять определенное количество времени, - сказал Юрий Овчинников.

Представитель мэрии заявил: Алексей Логвиненко, уезжая на отдых, оставил «неплохую команду, способную справится с любыми угрозами, которые могут быть в городе».

По данным властей, 28 апреля с 14 до 16 часов в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь. Зафиксировали около 13 мм осадков, то есть примерно «месячную норму».

Напомним, именно в этот период в городе погибла 81-летняя Лидия Радченко. Предварительно, женщину сбило с ног дождевой водой и затянуло в ливневую канализацию. Обстоятельства случившегося и причины смерти женщины еще уточняют правоохранительные органы.

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