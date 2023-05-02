Власти Ростова выразили соболезнования семье 81-летней женщины, погибшей в коллекторе

Сейчас расследование проводят правоохранительные органы Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Власти Ростова-на-Дону обратились к родственникам 81-летней Лидии Радченко, погибшей в ливневом коллекторе. Об этом сообщает dоnnews.ru со ссылкой на Юрия Овчинникова. Чиновник, по данным журналистов, в день трагедии исполнял обязанности главы администрации донской столицы.

- Сразу связались с семьей погибшей. Это огромная утрата. От предложенной помощи родные отказались и сказали, что заботы по организации похорон возьмут на себя. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, - сказал Юрий Овчинников.

Представитель администрации добавил, что официальные комментарии после случившегося власти не стали публиковать по «рекомендации правоохранительных органов». Причины смерти женщины еще уточняют.

- Главное - установить причины. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы, - пояснил Юрий Овчинников.

В мэрии известно, что женщину затянуло в ливневую канализацию на участке от Оганова до пересечения Тульской и Авиамоторного. Территория, где все произошло, не предназначена для движения машин и людей.

Саму ливневку специалисты несколько раз осматривали 22, 28 и 30 марта и 18 апреля. Пропуск воды соответствует нормативам.

Напомним, 28 апреля в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь. По предварительным данным, пенсионерка из-за высокого уровня воды не заметила открытую ливневку. Женщину сбило течением и затянуло в водосток.

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