Хотели переждать дождь: что известно о гибели подростка, на которого упала бетонная плита в Ростовской области

В Ростовской области подросток погиб в заброшенном здании после того, как на него упала бетонная плита Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Мартыновском районе, следователи выясняют детали трагедии, унесшей жизнь ученика седьмого класса. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, 13-летний Валера и 14-летний Саша (имена изменены – прим. ред.) давно дружили. Оба учились в одной школе в седьмом классе. Подростки часто проводили вместе время.

НЕПОГОДА ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ

Второго мая, в день трагедии, школьники гуляли по слободе. Тут начался сильный дождь. Переждать непогоду ребята решили в заброшенном здании, расположенном на окраине.

Ребята зашли внутрь и сели возле стенки. Неожиданно ветхий край бетонной плиты обрушился прямо на них.

Валера полностью оказался под каменной грудой и скончался на месте. Сашу тоже сильно задело. Еще не осознавая, что потерял друга, он стал кричать и звать на помощь.

На его зов прибежали прохожие, которые и вызвали скорую помощь.

РАНЕНОГО ДОСТАВИЛИ В БОЛЬНИЦУ

Мальчика доставили в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ноги, ссадины и ушибы.

Источник издания в правоохранительных органах региона сказал, что первые несколько часов школьник молчал. Видимо, от пережитого стресса он боялся говорить.

На следующий день ученик пояснил, что в заброшку они зашли, чтобы переждать дождь.

ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области пояснили, что строение принадлежит муниципалитету.

- По факту случившегося возбуждено у головное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», - прокомментировали в региональном следкоме.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что на место трагедии сразу же выехал прокурор района. Он проводит проверку соблюдения федерального законодательства.

- Расследование уголовного дела находится на контроле, - сообщили в надзорном ведомстве.

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