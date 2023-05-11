Почему в Ростовской области подорожал репчатый лук, рассказали в Торгово-промышленной палате

Почему в Ростовской области подорожал репчатый лук, узнали у экспертов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цена на репчатый лук в Ростове взлетела ощутимо. Кроме того, как видно из публикаций в социальных сетях, многие сетевые магазины отмечают на ценнике с овощем, который стоит менее 90 рублей, что это социальный товар или экономтовар.

Причем изменился ценник не только в сетевых магазинах, но и в частных торговых лавках, и на рынках.

- В среднем стоимость килограмм лука составляет 80 рублей, - рассказывают торговцы на ростовских рынках, - есть цена и 75, и 80, и 90 – за килограмм лука старого урожая, и сто рублей, за молодой овощ. А подорожал, потому что импортных поставок нет. Каждый год в это время на рынке лук постоянно поставляла Турция, и был он намного дешевле отечественного. А в этом году поставок нет. Тот, лук, который сейчас на прилавках - Краснодарский. Нет даже крымского лука, но есть редис, зелень, клубника, а лука - нет.

Торговцы успокаивают: страшного ничего не происходит - явление временное, и скоро цена упадет.

Однако репчатый лук подорожал не только в Ростове-на-Дону, но и в Краснодаре. Там местные жители отмечают, что в сетевых магазинах овощ стал продаваться по 80-83 руб. за килограмм. А ведь несколько недель назад стоимость репчатого лука варьировалась от 25 до 40 рублей за кило.

- Наш регион входит в тройку лучших областей ЮФО по выращиванию этой культуры, объясняет советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. – На первом месте Волгоградская область, там в год выращивается 239 тысяч тонн лука. На втором месте Астраханская область – 236 тысяч тонн. И замыкает тройку лидеров Ростовская область – 124 тысячи тонн в год лука вызревает на донских полях. Этого вполне хватает для области.

Оптовые цены сейчас такие – 25 рублей за килограмм лука урожая 2022 года, но при условии, что закупка идет от 20 тонн. То что лук подорожал в торговых сетях, это наценка перевозчиков и самих сетей. Ну и второе, это, конечно, сезонность. В конце весны овощи традиционно дорожают. Раньше эти вещи нивелировались республиками бывшего союза, а сейчас эту позицию закрывают другие страны. Накладные и транспортные расходы дают такую цену.

Кстати, по словам специалистов, доля лукового импорта занимает не более 10% от общего производства в России. А вот по информации аналитиков, резко импорт вырос в 2020 году. Тогда потребление лука повысилось из-за того, что россияне посчитали, что он наряду с чесноком и имбирем помогает бороться с коронавирусом.

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