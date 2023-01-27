Как в Торгово-промышленной палате Ростовской области объяснили подорожание продуктов

Ростовский эксперт узнал в магазинах, реально ли цены на продукты повысились. Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце января 2023 года некоторые ростовчане заметили, что цены на ряд продуктов на прилавках местных магазинов поднялись. Прежде всего, покупатели пожаловались на изменение стоимости мяса, птицы, молока, рыбы и морепродуктов.

Советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш зашел в магазины Ростова-на-Дону и лично удостоверился, что подорожания основных товаров не произошло. Специалист рассказал, почем нынче в донской столице продукты.

МОЖЕТ, НА ОКРАИНЕ И ПОДОРОЖАЛИ...

По наблюдениям Юрия Корнюша, в прежних рамках осталась цена на продукты первой необходимости: на хлеб, молоко и рыбу.

- Сегодня по пути на работу я зашел в три магазина... - начал эксперт. - Не знаю, где они там увидели подорожание продуктов. Я такого сказать не могу: молоко в мягкой упаковке — 50-55 рублей, растительное масло — 130 рублей, картошка — 28 рублей, а морковка — и вовсе дешевле, чем раньше. Надо же реально на вещи смотреть! Может, где-то на окраине города продукты и подорожали, но не в центре.

Недавно специалист в рамках своих должностных обязанностей сделал заключение по стоимости свежей и замороженной донской рыбы: карась как стоил 145 рублей за килограмм, так и остался в этой цене, стоимость сазана тоже осталась прежней — 150 рублей за кило. По-старому стоит и полпалки копченой колбасы от донского производителя — 210 рублей. В прежней ценовой категории и обезжиренная колбаса — 250 рублей. Не поднялись цены на белорусские колбасные изделия: упаковка сосисок стоит 200 рублей. Другой вопрос: кто захочет покупать сосиски за эту сумму?

НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ — НЕТ И ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН

Но есть и другой показатель отсутствия скачка цен на основные продукты, отметил Корнюш.

- Вы видели ажиотаж в магазинах? Заметили, чтобы покупатели в очередях стояли? - задался вопросом эксперт. - Нет. Вот и я тоже не заметил. Все мы - живые люди. Какая первая реакция на повышение цен? Очереди! Покупатели сразу бегут в магазины. А сейчас никаких очередей нет, потому что не с чего — все продается по доступной цене. Покупательская способность жителей Дона даже выросла.

По мнению специалиста, рост цен мог наблюдаться на ягоды и фрукты или продукты, для которых сейчас просто не сезон. Так, голубика на рынках города возросла в цене до 1200-1400 рублей за килограмм. А все почему? Все просто: зима - ягоды не растут. Но голубика не входит в потребительскую корзину. Впрочем, как красная икра или бразильский кофе.

- Обычная ростовская бабушка дорогой кофе в зернах килограммами не покупает, - подчеркнул Корнюш. - Да и 100 граммов красной икры за 800 рублей она тоже брать не будет. При необходимости эта бабушка сможет спокойно пойти в магазин и купить себе там упаковку замороженного минтая. Или еще лучше - сходить на наш Центральный рынок, там цена на рыбу не менялась.

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