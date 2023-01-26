Ростовчане заметили подорожание продуктов на прилавках в январе

Эксперты считают подорожание "субъективным". Фото: Иван МАКЕЕВ

За последний месяц более 30 процентов россиян отметили рост цен на мясо, птицу, молоко, рыбу и морепродукты. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Наши коллеги из NEWS.ru сравнили данные опроса и статистику торговых сетей.

По результатам опроса ФОМ, 38% респондентов отметили рост цен на мясо и птицу, 34% - на рыбу и морепродукты, 31 — на молоко и молочные продукты, 24 — на хлеб и хлебобулочные изделия, 23 — на яйца, 22 — на сахар, 20 — на фрукты и овощи, 19 — на растительное масло, 18 — на крупы и макаронные изделия, 13 — на алкоголь.

В свою очередь в Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в январе цены на мясо, молоко и сахар остаются на стабильном уровне, и по данным Росстата, с начала года говядина подорожала только на 0,25 процента, а свинина и курица — на 0,03 и 0,13 процента. А молоко и сахар так вообще подешевели на 0,18 и 0,75%.

Также издание сравнивает данные ресурса «Чек Индекс» с касс за 1 — 20 января 2022 и 2023 годов. И за год средний чек покупки в супермаркетах подрос на 7 процентов — до 628 рублей, а в магазинах «у дома» на тот же процент, до 478 рублей.

- О росте цен на продукты сообщили от четверти до трети опрошенных, можно сказать, что большинство этого роста не ощутили, и некоторые люди просто автоматически в силу привычки говорят, что цены выросли, - предполагает главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.

- Год только начался, говорить о явном и ужасающем росте цен пока рано, - считает доцент экономического факультера РУДН Сергей Черников. - Но не нужно забывать, что российская экономика сильно привязана к зарубежным «комплектующим», тем же ветеринарным препаратам. Например, упадут поставки вакцин для российских коров с соответствующим прыжком цен на немалую долю мясной продукции.

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