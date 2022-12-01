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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:06

Выплаты и субсидии полагаются жителям Ростовской области после изменения тарифов на услуги ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг повысили с 1 декабря 2022 года
Ангелина СКИБА
Жители Дона могут оформить адресные социальные выплаты

Жители Дона могут оформить адресные социальные выплаты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области наравне с обновленными ценами за ЖКУ также действуют специальные субсидии и компенсации. Финансовую поддержку людям выделяют из региональной казны. Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в Региональной службе по тарифам.

Так, например, сейчас жители Дона могут оформить адресные социальные выплаты. Их выделяют, если «размер экономически обоснованной оплаты за холодную воду и водоотведение оказывается выше установленных в области критериев доступности».

Кроме того, есть субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На такую помощь могут рассчитывать семьи, если доля платы составляет более 20% от совокупного дохода.

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги изменили с 1 декабря 2022 года. Рост цен не должен превышать 9%, эту планку ранее утвердили федеральные власти. Следующее подобное обновление планируют на 1 июля 2024 года.

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