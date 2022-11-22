Жители Ростовской области еще могут успеть оплатить электричество по старым тарифам

Лучше расплатиться как можно скорее и в полном объеме до последней пятницы месяца
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители донской столицы и области еще могут оплатить счета за электроэнергию по старым тарифам, для этого нужно успеть передать показания до 25 ноября. В ином случае стоимость энергоресурса возрастет, напоминает компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- Для расчета потребления по действующим тарифам рекомендуем передать показания приборов учета и произвести оплату до последней пятницы ноября. Лучше расплатиться как можно скорее и в полном объеме, - посоветовали ростовчанам.
Добавим, уже с 1 декабря 2022 года стоимость электроэнергии изменится. Федеральные власти перенесли индексацию с 2023 года на более ранний срок для того, «чтобы обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства».
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