С 1 декабря 2022 года в Ростовской области изменятся тарифы на коммунальные услуги

Следующее изменение тарифов теперь стоит ожидать только с 1 июля 2024 года Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 1 декабря в Ростовской области увеличатся тарифы на коммунальные услуги. При этом, рост не должен превышать планку в 9%, ее утвердили федеральные власти. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

- Решение вызвано необходимостью обеспечения бесперебойных поставок важных ресурсов - электроэнергии, тепла, воды и газа, - сказал Алексей Лукьянов.

Глава ведомства добавил, что в случае нарушения установленных ценовых норм, организациям будут выделять субсидии. При этом, «за счет бюджета тарифы для населения сверх ограничений не увеличатся». Кроме того, уже сейчас для людей предусмотрены меры поддержки и выплаты, если стоимость ЖКУ составляет более 20% от общего дохода семьи.

Добавим, следующее изменение тарифов теперь стоит ожидать только с 1 июля 2024 года. В 2023 году стоимость коммуналки обещают оставить на прежнем уровне.

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