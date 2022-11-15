Черная вода потекла из кранов в домах у некоторых жителей Каменска-Шахтинского

Жители Каменска-Шахтинского заявили, что теперь могут «принимать грязевые ванны» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области у некоторых жителей Каменска-Шахтинского снова появились проблемы с водой. На этот раз из крана в домах полилась черная жидкость. На происходящее в одном из городских пабликов пожаловался очевидец.

Подписчик группы опубликовал фотографию «коммунального безобразия», отметив, что грязная вода течет в частной постройке на Орджоникидзе. После этого в комментариях люди отметили, что примерно такая же «вода» текла на Спортивной и в районе ж/д вокзала.

Местные жители иронично пошутили, что, по всей видимости, им в краны «пустили нефть» и теперь можно спокойно «принимать грязевые ванны». Автору поста посоветовали с фотографиями обратиться в прокуратуру. При этом одна из каменчанок напомнила всем, что происходящее может быть связано с аварийными работами.

Как пояснили в администрации Каменска-Шахтинского, на ситуацию с подачей ресурса мог повлиять ремонт, который проводили на коммуникациях.

- По информации ООО «Водоканал» специалисты вели ремонт на водоводе на пересечении Коммунистического и Горького. Работы уже окончены, вода должна прийти в нормативное состояние, - объяснили власти.

Пока, неизвестно, слилась ли все-таки вода в квартирах каменчан к полудню 15 ноября - никаких жалоб в сети больше не появлялось со вчерашнего вечера.

Напомним, месяцем ранее в городе уже действовал режим ЧС из-за качества водопроводной воды. Тогда в ней обнаружили примеси бромдихлорметана и дибромхлорметана. После санитарных мероприятий людям сообщили, что ресурс все же можно использовать, но только после кипячения.

К слову, октябрьским случаем уже заинтересовались в Следственном комитете. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас еще ведется проверка.

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