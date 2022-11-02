В Каменске-Шахтинском после истории с некачественной водой завели уголовное дело

В городе проведут проверку, уже назначены судебные экспертизы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области после истории с некачественной водой в Каменске-Шахтинском возбудили уголовное дело. Статья - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает информационный центр СК России.

- Председателя Следкома страны Александра Бастрыкина попросили обратить внимание на отсутствие снабжения из-за высокой концентрации бромдихлорметана и дибромхлорметана в водопроводе. По этому факту уже начали проверку, - прокомментировали в ведомстве.

Специалисты оценят работу ресурсоснабжающих организаций, а также действия в сфере санитарно-эпидемиологической защиты. В донском СК журналистам «КП - Ростов-на-Дону» добавили, что сейчас проводятся «неотложные следственные действия, а также назначены судебные экспертизы».

Напомним, в октябре жители Каменска-Шахтинского стали массово жаловаться на качество воды в кранах. Выяснилось, что ресурс подавался с превышением примесей. Из-за этого 21 числа того же месяца местные власти объявили в городе режим ЧС и организовали подвоз воды к жилым домам.

Чрезвычайную ситуацию отменили только в конце октября после повторных анализов. Горожанам сообщили, что качество воды улучшилось, однако ее все равно нужно использовать только после кипячения.

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